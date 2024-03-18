А. Заварухин — о брате: мы сделали большое дело, завтра всё в его руках

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин после матча с московским «Динамо» (5:4 ОТ) второго раунда Кубка Гагарина высказался о победе «Автомобилиста», который возглавляет его брат Николай, над СКА в первом матче серии.

«В хоккей играют все, а побеждают Заварухины? Вы знаете, я вчера, когда смотрел телевизор, там ошиблись, а я уже подумал, как я так успеваю – и в Санкт-Петербурге побывать, и здесь. И даже какой-то ресурс, уже не помню какой, вот так прорекламировал хоккей, написав, что команда Алексея Заварухина выиграла в Санкт-Петербурге (смеётся).

Сегодня у Николая день рождения, я хотел бы его от себя поздравить, хотя уже днём и позвонил ему. Мы сделали большое дело, а завтра всё в его руках», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сегодня, 18 марта, в Москве «Трактор» одержал вторую победу над московским «Динамо» и увеличил отрыв в серии — 2-0. Вчера в Санкт-Петербурге «Автомобилист» обыграл местный СКА (3:2) и повёл в счёте серии — 1-0.