Пыленков — о 0-2 в серии с «Трактором»: нужно выиграть четыре матча, всё только начинается

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал второе поражение от «Трактора» (4:5 ОТ) в серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Чуть-чуть нам не повезло в овертайме. В его начале у нас был голевой момент, забивай его, мы бы выиграли – и счёт в серии стал был 1-1. А так – 0-2. Но мы не опускаем рук. Всё только начинается.

Сложно сейчас сказать, что пошло не так при пропущенной победной шайбе. Надо разобрать момент, чтобы такого больше не повторилось, и надо идти дальше.

После матча ещё не успели обсудить игру, но мы обязательно разберём и постараемся в следующей игре как можно меньше допустить ошибок. Сложно сказать, что можно выделить положительного из московской части серии. Главное, что мы едем побеждать. Нужно выиграть четыре игры. Нам надо чуть-чуть добавить в реализации моментов и самоотдаче», — передаёт слова Пыленкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» сейчас проигрывает «Трактору» 0-2 в серии. Следующий матч команды проведут 20 марта в Челябинске.