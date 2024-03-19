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Куликова дисквалифицировали на два матча за грубый удар в голову форварда «Тампы»

Защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов дисквалифицирован на две игры без сохранения заработной платы за грубый приём на Коноре Шири в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:5).

По условиям Коллективного договора и исходя из среднегодовой зарплаты, Куликов лишится $ 10,4 тыс. Деньги пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.

В начале второго периода при счёте 3:0 в пользу «Тампы» Куликов ударил оппонента локтем в голову. После просмотра эпизода судьи выписали россиянину штраф до конца матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата на счету Куликова 16 результативных передач в 64 матчах с показателем полезности «+9».