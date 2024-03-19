Куликова дисквалифицировали на два матча за грубый удар в голову форварда «Тампы»
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Защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов дисквалифицирован на две игры без сохранения заработной платы за грубый приём на Коноре Шири в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:5).
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Чернак) – 00:20 0:2 Эйссимонт (Пол, Пербикс) – 13:21 0:3 Рэддиш (Дюклер, Стэмкос) – 23:02 0:4 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 26:59 (pp) 1:4 Ткачук (Махура) – 28:23 (sh) 2:4 Райнхарт (Беннетт, Ткачук) – 31:55 (pp) 3:4 Райнхарт – 56:08 3:5 Кучеров (Хагель, Стэмкос) – 58:28
По условиям Коллективного договора и исходя из среднегодовой зарплаты, Куликов лишится $ 10,4 тыс. Деньги пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.
В начале второго периода при счёте 3:0 в пользу «Тампы» Куликов ударил оппонента локтем в голову. После просмотра эпизода судьи выписали россиянину штраф до конца матча.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата на счету Куликова 16 результативных передач в 64 матчах с показателем полезности «+9».
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