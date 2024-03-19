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В СМИ сообщили о гибели тренера «Салавата» Константина Кольцова

В СМИ сообщили о гибели тренера «Салавата» Константина Кольцова
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Издание Белорусский хоккей сообщило о гибели помощника главного тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.

По данным источника, Кольцов в возрасте 42 лет скончался в Майами (США). На данный момент официально информация не подтверждена. При этом, ряд других источников также подтвердили гибель Кольцова.

Отметим, Кольцов встречался с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Ранее сообщалось, что Кольцов, не будет продлевать соглашение с уфимской командой и планирует продолжить работу в другой организации. Напомним, Кольцов вошёл в тренерский коллектив «Салавата Юлаева» в 2022 году.

До этого он работал в «Спартаке», а также возглавлял «Динамо-Молодечно» из белорусской экстралиги.

В НХЛ Кольцов выступал за «Питтсбург Пингвинз», за который провёл 144 матча, забив 12 голов и сделав 6 результативных передач.

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