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Тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов покинет клуб

Тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов покинет клуб
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Помощник главного тренера «Салавата Юлаева» Константин Кольцов оставит свою должность и перейдёт в новый клуб.

Как сообщило известное хоккейное агентство Winners, специалист, входивший в штаб Виктора Козлова, не станет продлевать соглашение с уфимской командой и планирует продолжить работу в другой организации.

Напомним, Кольцов вошёл в тренерский коллектив «Салавата Юлаева» в 2022 году. До этого он работал в «Спартаке», а также возглавлял «Динамо-Молодечно» из белорусской экстралиги.

В прошлом сезоне уфимский клуб завершил своё выступление в розыгрыше Кубка Гагарина в первом раунде плей-офф, проиграв «Адмиралу» 2-4 в серии. В этом сезоне «Салават» снова не смог пройти дальше 1/8 финала, уступив челябинскому «Трактору» 2-4.

Ранее сообщалось, что Козлов сохранит пост главного тренера «Салавата Юлаева».

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