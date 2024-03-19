Овечкин вышел на 37-е место по сыгранным матчам в истории НХЛ

В эти минуты в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин. Для форварда «Вашингтона» этот матч стал 1411-м в карьере в НХЛ. По этому показателю он обошёл Норма Ульмана и поднялся на 37-е место.

По сыгранным матчам в НХЛ Овечкин сравнялся с Харри Хауэллом (1411). Рекордсменом всех времён по матчам в НХЛ является легенда «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло, на счету которого 1779 матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 64 матчах, в которых забил 19 голов и сделал 31 результативную передачу.