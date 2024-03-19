Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин вышел на 37-е место по сыгранным матчам в истории НХЛ

Овечкин вышел на 37-е место по сыгранным матчам в истории НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 03:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
1-й период
0 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон

На момент написания новости проходит первый период. В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин. Для форварда «Вашингтона» этот матч стал 1411-м в карьере в НХЛ. По этому показателю он обошёл Норма Ульмана и поднялся на 37-е место.

По сыгранным матчам в НХЛ Овечкин сравнялся с Харри Хауэллом (1411). Рекордсменом всех времён по матчам в НХЛ является легенда «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло, на счету которого 1779 матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 64 матчах, в которых забил 19 голов и сделал 31 результативную передачу.

Материалы по теме
Эмоции Овечкина после победного гола в ворота «Ванкувера». Видео
Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android