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Эмоции Овечкина после победного гола в ворота «Ванкувера». Видео

Эмоции Овечкина после победного гола в ворота «Ванкувера». Видео
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Сегодня, 17 марта, «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Победу в матче одержали гости со счётом 2:1.

В середине второго периода гол забил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. В моменте с голом ему ассистировали соотечественник, российский защитник Александр Алексеев и канадец Коннор Макмайкл. Для россиянина эта шайба стала 19-й в текущем сезоне. Овечкин эмоционально отпраздновал очередную заброшенную шайбу, которая приблизила россиянина к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

ВИДЕО

Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 53 голов за карьеру в НХЛ. На счету Овечкина 841 шайба, у Гретцки — 894.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бёзер (Хьюз, Михеев) – 01:11     1:1 Уилсон (Мирошниченко, Карлсон) – 26:01     1:2 Овечкин (Макмайкл, Алексеев) – 27:54    
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