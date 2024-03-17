Эмоции Овечкина после победного гола в ворота «Ванкувера». Видео

Сегодня, 17 марта, «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Победу в матче одержали гости со счётом 2:1.

В середине второго периода гол забил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. В моменте с голом ему ассистировали соотечественник, российский защитник Александр Алексеев и канадец Коннор Макмайкл. Для россиянина эта шайба стала 19-й в текущем сезоне. Овечкин эмоционально отпраздновал очередную заброшенную шайбу, которая приблизила россиянина к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

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Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 53 голов за карьеру в НХЛ. На счету Овечкина 841 шайба, у Гретцки — 894.