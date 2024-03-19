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«Я никогда этого не забуду». Модано — о церемонии открытия собственной статуи в Далласе

«Я никогда этого не забуду». Модано — о церемонии открытия собственной статуи в Далласе
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Легендарный нападающий «Даллас Старз» Майк Модано высказался о прошедшей вчера церемонии открытия собственной статуи возле арены клуба в Далласе.

«Какой невероятный вечер! Быть здесь с моей семьёй и разделить этот момент с болельщиками «Далласа». Я никогда этого не забуду», — написал Модано в социальных сетях.

Фото: Соцсети Майка Модано

Фото: Соцсети Майка Модано

Фото: Соцсети Майка Модано

Напомним, перед церемонией было продемонстрировано видео, на котором нынешние игроки «Далласа» Джейми Бенн, Джейсон Робертсон, Джейк Эттингер и Джо Павелски поздравляют Модано с этим событием.

Модано принадлежат рекорды «Миннесоты Норт Старз» и «Далласа» по числу игр в регулярных чемпионатах НХЛ (1459), голов (557), передач (802) и очков (1359). В 1999 году Модано становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Далласа».

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