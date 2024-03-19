Александр Овечкин поразил ворота 174-го голкипера НХЛ

В эти минуты в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей. Дубль в составе «Вашингтона» оформил российский нападающий Александр Овечкин. Российский нападающий поразил ворота Дастина Вольфа. Американский вратарь стал 174-м голкипером в НХЛ, которому забил Овечкин.

Россиянин занимает третье место по этому показателю. Второе место занимает Патрик Марло (177), первое — Яромир Ягр (178).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 64 матчах, в которых забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу.