Александр Овечкин поразил ворота 174-го голкипера НХЛ
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В эти минуты в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 03:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
2-й период
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Сандин, Дженсен) – 14:59 0:2 Овечкин (Пасиоретти, Уилсон) – 25:58 (pp) 0:3 Овечкин (Карлсон, Строум) – 29:16 (pp) 1:3 Руни (Пахал, Коронато) – 30:41 1:4 Лапьер (Милано) – 34:22
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей. Дубль в составе «Вашингтона» оформил российский нападающий Александр Овечкин. Российский нападающий поразил ворота Дастина Вольфа. Американский вратарь стал 174-м голкипером в НХЛ, которому забил Овечкин.
Россиянин занимает третье место по этому показателю. Второе место занимает Патрик Марло (177), первое — Яромир Ягр (178).
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 64 матчах, в которых забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу.
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