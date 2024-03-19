Овечкин забросил 20 шайб в 19-м сезоне подряд. До него это удавалось только двум игрокам

В эти минуты в Калгари (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На данную минуту позади второй период, счёт 4:1 в пользу гостей.
Дублем в составе гостей отметился российский нападающий Александр Овечкин, дважды реализовавший большинство.
Таким образом, на данный момент у Овечкина 21 гол в нынешнем сезоне. Он преодолел отметку в 20 заброшенных шайб в 19-м сезоне подряд. Ранее в истории НХЛ это удавалось только Горди Хоу (22 сезона подряд) и Брэндану Шэнахану (19 сезонов подряд).
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 38-летнего Овечкина, с учётом этой игры, 52 (21+31) очка в 64 матчах.
На данный момент «Кэпиталз» имеют 73 очка и занимают четвёртое место в таблице Столичного дивизиона.
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