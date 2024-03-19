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Овечкин забросил 20 шайб в 19-м сезоне подряд. До него это удавалось только двум игрокам

Овечкин забросил 20 шайб в 19-м сезоне подряд. До него это удавалось только двум игрокам
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В эти минуты в Калгари (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На данную минуту позади второй период, счёт 4:1 в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 03:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Сандин, Дженсен) – 14:59     0:2 Овечкин (Пасиоретти, Уилсон) – 25:58 (pp)     0:3 Овечкин (Карлсон, Строум) – 29:16 (pp)     1:3 Руни (Пахал, Коронато) – 30:41     1:4 Лапьер (Милано) – 34:22     2:4 Уигар (Баклунд) – 47:13     2:5 Уилсон (Маленстин, Карлсон) – 57:31    

Дублем в составе гостей отметился российский нападающий Александр Овечкин, дважды реализовавший большинство.

Таким образом, на данный момент у Овечкина 21 гол в нынешнем сезоне. Он преодолел отметку в 20 заброшенных шайб в 19-м сезоне подряд. Ранее в истории НХЛ это удавалось только Горди Хоу (22 сезона подряд) и Брэндану Шэнахану (19 сезонов подряд).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 38-летнего Овечкина, с учётом этой игры, 52 (21+31) очка в 64 матчах.

На данный момент «Кэпиталз» имеют 73 очка и занимают четвёртое место в таблице Столичного дивизиона.

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