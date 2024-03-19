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Главный тренер «Тампы» прокомментировал возвращение Сергачёва к тренировкам на льду

Главный тренер «Тампы» прокомментировал возвращение Сергачёва к тренировкам на льду
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о российском защитнике команды Михаиле Сергачёве, который сегодня впервые вернулся к тренировкам на льду после полученного перелома в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3) 8 февраля.

«У него заметны улучшения, и это здорово. Я думаю, это также очень хорошо для его морального состояния. У него прогресс, и я не могу поверить, что прошло шесть недель. Он молодец. Надеюсь, его прогресс продолжится», — приводит слова Купера Tampa Bay Times.

Напомним, Сергачёв травмировался в первом же матче после восстановления от повреждения, которое получил 20 декабря. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Сергачёв провёл 34 матча, в которых набрал 19 (2+17) очков.

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