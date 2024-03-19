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Сергачёв впервые вышел на лёд после полученного перелома в матче с «Рейнджерс»

Сергачёв впервые вышел на лёд после полученного перелома в матче с «Рейнджерс»
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв впервые вышел на лёд после перелома, полученного во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Здорово вернуться на лёд», — написал Сергачёв в своей социальной сети, добавив видео его работы на площадке.

Фото: Соцсети Сергачёва

Напомним, Сергачёв травмировался в первом же матче после восстановления от повреждения, которое получил 20 декабря. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Сергачёв провёл 34 матча, в которых набрал 19 (2+17) очков.
На данный момент «Тампа» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 78 очков.

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