Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вы постоянно смотрите в турнирную таблицу». Уилсон — о победе над «Калгари»

«Вы постоянно смотрите в турнирную таблицу». Уилсон — о победе над «Калгари»
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Калгари Флэймз» (5:2), отметив, что не видит смысла постоянно следить за турнирным положением.

«Вы постоянно смотрите в турнирную таблицу, но мы предпочитаем не заглядывать далеко вперёд. Мы играем сейчас в хороший хоккей, выходим друг за друга. У нас хорошая «химия» в раздевалке, и мы продолжим в том же духе», — сказал Уилсон в интервью журналисту Элу Кокену после матча.

Всего в нынешнем сезоне на счету 29-летнего Уилсона 31 (17+14) очко в 65 матчах.

«Столичные» одержали третью победу подряд, набрали 75 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, продолжая борьбу за плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 03:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Сандин, Дженсен) – 14:59     0:2 Овечкин (Пасиоретти, Уилсон) – 25:58 (pp)     0:3 Овечкин (Карлсон, Строум) – 29:16 (pp)     1:3 Руни (Пахал, Коронато) – 30:41     1:4 Лапьер (Милано) – 34:22     2:4 Уигар (Баклунд) – 47:13     2:5 Уилсон (Маленстин, Карлсон) – 57:31    
Материалы по теме
Sportsnet: нынешний темп Овечкина позволит ему побить рекорд Гретцки в следующем сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android