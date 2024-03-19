«Вы постоянно смотрите в турнирную таблицу». Уилсон — о победе над «Калгари»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Калгари Флэймз» (5:2), отметив, что не видит смысла постоянно следить за турнирным положением.

«Вы постоянно смотрите в турнирную таблицу, но мы предпочитаем не заглядывать далеко вперёд. Мы играем сейчас в хороший хоккей, выходим друг за друга. У нас хорошая «химия» в раздевалке, и мы продолжим в том же духе», — сказал Уилсон в интервью журналисту Элу Кокену после матча.

Всего в нынешнем сезоне на счету 29-летнего Уилсона 31 (17+14) очко в 65 матчах.

«Столичные» одержали третью победу подряд, набрали 75 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, продолжая борьбу за плей-офф.