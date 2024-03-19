«Вы постоянно смотрите в турнирную таблицу». Уилсон — о победе над «Калгари»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Калгари Флэймз» (5:2), отметив, что не видит смысла постоянно следить за турнирным положением.
«Вы постоянно смотрите в турнирную таблицу, но мы предпочитаем не заглядывать далеко вперёд. Мы играем сейчас в хороший хоккей, выходим друг за друга. У нас хорошая «химия» в раздевалке, и мы продолжим в том же духе», — сказал Уилсон в интервью журналисту Элу Кокену после матча.
Всего в нынешнем сезоне на счету 29-летнего Уилсона 31 (17+14) очко в 65 матчах.
«Столичные» одержали третью победу подряд, набрали 75 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, продолжая борьбу за плей-офф.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 03:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Сандин, Дженсен) – 14:59 0:2 Овечкин (Пасиоретти, Уилсон) – 25:58 (pp) 0:3 Овечкин (Карлсон, Строум) – 29:16 (pp) 1:3 Руни (Пахал, Коронато) – 30:41 1:4 Лапьер (Милано) – 34:22 2:4 Уигар (Баклунд) – 47:13 2:5 Уилсон (Маленстин, Карлсон) – 57:31
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