Sportsnet: нынешний темп Овечкина позволит ему побить рекорд Гретцки в следующем сезоне

В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» уступил «Вашингтон Кэпиталз» (2:5).
Дублем в составе гостей отметился российский нападающий Александр Овечкин, дважды реализовавший большинство. На данный момент у звёздного россиянина стало 843 шайбы за карьеру в НХЛ. Таким образом, Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) до 51 гола в списке лучших снайперов в истории лиги.
Как пишет аккаунт Sportsnet Stats в социальных сетях, Овечкин забил 13 голов за последние 21 матч. Если россиянин продолжит идти по нынешнему графику в 0,62 шайбы за игру, то он побьёт рекорд великого канадца примерно на аналогичном отрезке следующего сезона.
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 38-летнего Овечкина 52 (21+31) очка в 64 матчах.
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