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Sportsnet: нынешний темп Овечкина позволит ему побить рекорд Гретцки в следующем сезоне

Sportsnet: нынешний темп Овечкина позволит ему побить рекорд Гретцки в следующем сезоне
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В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» уступил «Вашингтон Кэпиталз» (2:5).

Дублем в составе гостей отметился российский нападающий Александр Овечкин, дважды реализовавший большинство. На данный момент у звёздного россиянина стало 843 шайбы за карьеру в НХЛ. Таким образом, Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) до 51 гола в списке лучших снайперов в истории лиги.

Как пишет аккаунт Sportsnet Stats в социальных сетях, Овечкин забил 13 голов за последние 21 матч. Если россиянин продолжит идти по нынешнему графику в 0,62 шайбы за игру, то он побьёт рекорд великого канадца примерно на аналогичном отрезке следующего сезона.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 38-летнего Овечкина 52 (21+31) очка в 64 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 03:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Сандин, Дженсен) – 14:59     0:2 Овечкин (Пасиоретти, Уилсон) – 25:58 (pp)     0:3 Овечкин (Карлсон, Строум) – 29:16 (pp)     1:3 Руни (Пахал, Коронато) – 30:41     1:4 Лапьер (Милано) – 34:22     2:4 Уигар (Баклунд) – 47:13     2:5 Уилсон (Маленстин, Карлсон) – 57:31    
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