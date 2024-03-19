«Сиэтл» потерпел пятое поражение подряд, уступив дома «Баффало»

В Сиэтле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» (2:5).

Хет-триком в составе победителей отметился Джефф Скиннер. Также по шайбе записали на свой счёт Тейдж Томпсон, Алекс Так и Оуэн Пауэр.

У хозяев отличились Джордан Эберле и Мэтти Бенирс.

«Баффало» набрал 71 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

«Кракен» потерпели пятое поражение кряду, остались с 68 очками и идут шестыми в Тихоокеанском дивизионе.

Обе команды ещё сохраняют теоретические шансы на попадание в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.