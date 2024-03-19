«Сиэтл» потерпел пятое поражение подряд, уступив дома «Баффало»
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В Сиэтле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» (2:5).
Хет-триком в составе победителей отметился Джефф Скиннер. Также по шайбе записали на свой счёт Тейдж Томпсон, Алекс Так и Оуэн Пауэр.
У хозяев отличились Джордан Эберле и Мэтти Бенирс.
«Баффало» набрал 71 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.
«Кракен» потерпели пятое поражение кряду, остались с 68 очками и идут шестыми в Тихоокеанском дивизионе.
Обе команды ещё сохраняют теоретические шансы на попадание в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Эберле (Толванен, Дюмулен) – 00:24 1:1 Томпсон (Гиргенсонс, Так) – 00:49 1:2 Скиннер (Кребс) – 03:56 1:3 Так (Томпсон, Гиргенсонс) – 05:41 2:3 Бенирс (Толванен, Шульц) – 14:36 (pp) 2:4 Пауэр (Козенс, Петерка) – 30:36 2:5 Скиннер – 31:18 2:6 Скиннер (Гринвей, Брайсон) – 58:01
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