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«Сиэтл» потерпел пятое поражение подряд, уступив дома «Баффало»

«Сиэтл» потерпел пятое поражение подряд, уступив дома «Баффало»
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В Сиэтле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» (2:5).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Хет-триком в составе победителей отметился Джефф Скиннер. Также по шайбе записали на свой счёт Тейдж Томпсон, Алекс Так и Оуэн Пауэр.

У хозяев отличились Джордан Эберле и Мэтти Бенирс.

«Баффало» набрал 71 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

«Кракен» потерпели пятое поражение кряду, остались с 68 очками и идут шестыми в Тихоокеанском дивизионе.

Обе команды ещё сохраняют теоретические шансы на попадание в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Эберле (Толванен, Дюмулен) – 00:24     1:1 Томпсон (Гиргенсонс, Так) – 00:49     1:2 Скиннер (Кребс) – 03:56     1:3 Так (Томпсон, Гиргенсонс) – 05:41     2:3 Бенирс (Толванен, Шульц) – 14:36 (pp)     2:4 Пауэр (Козенс, Петерка) – 30:36     2:5 Скиннер – 31:18     2:6 Скиннер (Гринвей, Брайсон) – 58:01    
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