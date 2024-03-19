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Федерация хоккея Беларуси выразила соболезнования в связи со смертью Константина Кольцова

Федерация хоккея Беларуси выразила соболезнования в связи со смертью Константина Кольцова
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Федерация хоккея Беларуси выразила соболезнования в связи со смертью специалиста Константина Кольцова, который являлся помощником главного тренера Виктора Козлова в «Салавате Юлаеве».

«На 43-м году жизни скоропостижно скончался экс-нападающий и тренер сборной Беларуси Константин Кольцов. Федерация хоккея Беларуси выражает глубочайшие соболезнования родным, близким, всем, кто знал и работал с Константином Евгеньевичем», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кольцов не будет продлевать соглашение с уфимской командой и планирует продолжить работу в другой организации. Напомним, Кольцов вошёл в тренерский штаб «Салавата Юлаева» в 2022 году. До этого он работал в «Спартаке», а также возглавлял «Динамо-Молодечно» из белорусской Экстралиги.

В НХЛ Кольцов выступал за «Питтсбург Пингвинз», за который провёл 144 матча, забив 12 голов и сделав шесть результативных передач.

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