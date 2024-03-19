В «Салавате Юлаеве» подтвердили гибель тренера Константина Кольцова

Пресс-служба «Салавата Юлаева» в официальном телеграм-канале клуба подтвердила появившуюся в СМИ информацию о гибели специалиста Константина Кольцова, который являлся помощником главного тренера Виктора Козлова.

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушёл из жизни тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба. Кольцов выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева», проделал огромную работу в тренерском штабе команды.

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» выражает соболезнования родным и близким Константина Евгеньевича Кольцова. Светлая память…» — сказано в сообщении.

Отметим, что Кольцов встречался с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Ранее сообщалось, что Кольцов не будет продлевать соглашение с уфимской командой и планирует продолжить работу в другой организации. Напомним, Кольцов вошёл в тренерский штаб «Салавата Юлаева» в 2022 году.

До этого он работал в «Спартаке», а также возглавлял «Динамо-Молодечно» из белорусской Экстралиги.

В НХЛ Кольцов выступал за «Питтсбург Пингвинз», за который провёл 144 матча, забив 12 голов и сделав шесть результативных передач.