Генменеджер «Каролины»: Д. Уильямс заявил, что Кузнецов — один из самых умных игроков НХЛ

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл рассказал об отношении экс-игрока «Вашингтон Кэпиталз» Джастина Уильямса к российскому нападающему Евгению Кузнецову. Напомним, хоккеисты вместе играли за «столичных».

«Джастин выступал с ним и сказал, что Кузнецов — один из самых умных хоккеистов, с которыми он когда-либо играл. Мы говорили обо всём, о характере и обо всём остальном. Джастин — его большой поклонник, и он думал, что мы сможем поставить его на правильный путь. Все думали, что Евгению нужно сменить обстановку и вернуть его в нужное русло, чтобы он снова мог стать тем самым игроком», — приводит слова Уодделла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Кузнецов отправился в «Харрикейнз» в результате сделки с «Вашингтон Кэпиталз». В результате обмена «столичные» получили выбор в третьем раунде драфта 2025 года. При этом «Вашингтон» удержит 50% зарплаты Кузнецова. У нападающего действует контракт до конца следующего сезона на сумму $ 7,8 млн.