Главный тренер «Вашингтона» Карбери оценил дубль Овечкина в ворота «Калгари»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил дубль капитана «столичных» Александра Овечкина в ворота «Калгари Флэймз» (5:2).

«Стабильность… Не только в плане результативности, но и в том, что он вынослив и способен играть матч за матчем все эти годы. Рад за него. Он забил свои 20-й и 21-й голы, и они были очень важны. Нам сегодня нужна была каждая частичка этих двух шайб», — приводит слова Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, благодаря заброшенным шайбам Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 51 гола за карьеру в НХЛ. Овечкин также набрал 1536-е и 1537-е очки за карьеру в НХЛ и приблизился в списке бомбардиров всех времён к занимающему 13-е место Джо Торнтону (1539 очков в 1714 матчах). Таким образом, разрыв между игроками теперь составляет всего два очка.