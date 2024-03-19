«Мы знали, что нам не будет легко». Овечкин — о борьбе за плей-офф

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Калгари Флэймз» (5:2) отметил решимость «столичных» завоевать место в плей-офф.
«Мы знали, что нам не будет легко. Мы продолжим сражаться, играть и будем идти от матча к матчу», — сказал Овечкин в интервью журналистам в раздевалке после игры.
Напомним, в матче с «Флэймз» Овечкин отметился дублем, сократив отставание от легендарного Уэйна Гретцки до 51 гола в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 38-летнего Овечкина 52 (21+31) очка в 64 матчах.
«Кэпиталз» одержали третью победу подряд, набрали 75 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, продолжая борьбу за плей-офф.
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