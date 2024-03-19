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«Мы знали, что нам не будет легко». Овечкин — о борьбе за плей-офф

«Мы знали, что нам не будет легко». Овечкин — о борьбе за плей-офф
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Калгари Флэймз» (5:2) отметил решимость «столичных» завоевать место в плей-офф.

«Мы знали, что нам не будет легко. Мы продолжим сражаться, играть и будем идти от матча к матчу», — сказал Овечкин в интервью журналистам в раздевалке после игры.

Напомним, в матче с «Флэймз» Овечкин отметился дублем, сократив отставание от легендарного Уэйна Гретцки до 51 гола в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 38-летнего Овечкина 52 (21+31) очка в 64 матчах.

«Кэпиталз» одержали третью победу подряд, набрали 75 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, продолжая борьбу за плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 03:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Сандин, Дженсен) – 14:59     0:2 Овечкин (Пасиоретти, Уилсон) – 25:58 (pp)     0:3 Овечкин (Карлсон, Строум) – 29:16 (pp)     1:3 Руни (Пахал, Коронато) – 30:41     1:4 Лапьер (Милано) – 34:22     2:4 Уигар (Баклунд) – 47:13     2:5 Уилсон (Маленстин, Карлсон) – 57:31    
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