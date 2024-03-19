Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Великие личности». Ахо — о Гюнцеле и Кузнецове в составе «Каролины»

«Великие личности». Ахо — о Гюнцеле и Кузнецове в составе «Каролины»
Комментарии

Финский нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо прокомментировал приход Джейка Гюнцеля и Евгения Кузнецова в состав «ураганов».

«Они оба были нереальными. Великие личности. Оба позитивные ребята, которые усердно работают. Определённо, мы все знаем, насколько великий игрок Гюнц. Он выиграл Кубок Стэнли, как и Кузнецов. Так что эти подписания были действительно хороши и определённо вдохнули в команду немного жизни. Несмотря на это, нам удалось сохранить трудовую этику и всё такое. Это тоже огромная и важная часть», — приводит слова Ахо Daily Faceoff.

Ранее генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл рассказал об отношении экс-игрока «Вашингтон Кэпиталз» Джастина Уильямса к российскому нападающему Евгению Кузнецову.

Материалы по теме
Генменеджер «Каролины»: Д. Уильямс заявил, что Кузнецов — один из самых умных игроков НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android