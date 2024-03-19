Андрей Коваленко — о сыне: Николай улетел в Америку с травмой

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал отъезд своего сына Николая в США, где 24-летний форвард присоединится к «Колорадо Эвеланш».

«В последнем периоде последнего матча серии со СКА Коваленко покинул лёд лишь с помощью врачей? Было столкновение, по его итогам — растяжение связок колена. Так что Николай улетел в Америку с травмой. Насколько она тяжёлая, решать врачам «Колорадо» и «Торпедо». По моему опыту скажу, что ещё неделю-полторы придётся восстанавливаться.

«Колорадо» внимательно вёл Николая, знает все его плюсы и какие-то другие моменты. Надо учесть, что сейчас он — «горячий», на пике формы и игровой практики. Думаю, как только произойдёт полное восстановление, настанет идеальный момент для дебюта в НХЛ», — сказал Андрей Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

В прошедшем регулярном сезоне за «Торпедо» 24-летний Коваленко принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 11 шайб и сделал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 34 очка. В плей-офф КХЛ форвард сыграл пять матчей против СКА, где набрал 4 (0+4) очка.

В 2018 году Коваленко был выбран на драфте НХЛ клубом «Колорадо Эвеланш» в шестом раунде под общим 171-м номером.