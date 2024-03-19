Континентальная хоккейная лига выразила соболезнования в связи со смертью Кольцова

Континентальная хоккейная лига выразила соболезнования в связи со смертью специалиста Константина Кольцова, который являлся помощником главного тренера Виктора Козлова в «Салавате Юлаеве».

«В КХЛ Кольцов, выступавший на позиции крайнего нападающего, провёл 426 игр в составе «Салавата Юлаева», «Атланта», «Ак Барса» и минского «Динамо» и набрал 128 (49+79) очков. В составе уфимской команды он стал чемпионом России в 2008 и 2011 годах, а в 2011 году выиграл Кубок Гагарина. После окончания игровой карьеры Кольцов работал тренером в минском «Динамо», «Спартаке» и «Салавате Юлаеве».

Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Константина Кольцова», — сказано в сообщении лиги.

Ранее сообщалось, что Кольцов не будет продлевать соглашение с уфимской командой и планирует продолжить работу в другой организации. Напомним, Кольцов вошёл в тренерский штаб «Салавата Юлаева» в 2022 году.