«Там происходит что-то непонятное». Кожевников — о 0:7 «Авангарда» от «Локомотива»

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников высказался о разгроме «Авангарда» (0:7) во втором матче серии Кубка Гагарина — 2024 от «Локомотива» (0-2).

«Конечно, такое поражение удивило. „Авангард“ просто безвольно проиграл матч. Не знаю, что там происходит. Что-то непонятное. Команда с таким составом не должна уступать с таким счётом. И вратари плохо действовали. Ещё есть время. Рано поднимать панику. „Авангарду“ предстоят как минимум две встречи на выезде. Омичи будут сопротивляться», – сказал Кожевников в интервью Vprognoze.ru.

Напомним, в первом матче этой четвертьфинальной серии победитель определился только в овертайме. «Локомотив» выиграл ту встречу со счётом 2:1. После игры накануне счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославской команды. Третья встреча состоится в Ярославле завтра, 20 марта.