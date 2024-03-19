Черкас: если «Локомотив» выиграет третий матч, вопрос о победителе серии будет снят

Заслуженный тренер России Сергей Черкас оценил разгром «Авангарда» (0:7) во втором матче серии Кубка Гагарина — 2024 от «Локомотива».

«Если первая игра этой серии была более-менее равной, то вчера «Локомотив» просто смял соперника. Ярославцы были сильнее во всём: в скорости, быстроте решений, единоборствах, подборах. Физически превзошли хозяев полностью. Даже после того как тренеры «ястребов» заменили при счёте 0:3 вратаря, ничего не изменилось. «Локомотив» их «раздавил».

Как показывает практика, после таких поражений команда собирается и даёт в следующем матче бой. Но, если «Локомотив» выиграет третий матч, вопрос о победителе серии будет снят», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

Напомним, в первом матче этой четвертьфинальной серии победитель определился только в овертайме. «Локомотив» выиграл ту встречу со счётом 2:1. После игры накануне счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославской команды. Третья встреча состоится в Ярославле завтра, 20 марта.