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«Он уже член Зала хоккейной славы». Строум — об игре Александра Овечкина

«Он уже член Зала хоккейной славы». Строум — об игре Александра Овечкина
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум прокомментировал дубль российского форварда «столичных» Александра Овечкина в ворота «Калгари Флэймз» (5:2).

«Это довольно впечатляюще. Овечкин — игрок мирового класса. Он уже член Зала хоккейной славы. О нём уже много чего было сказано, но Александр продолжает это делать, даже в свои 38 лет. Забавно быть частью этого, забавно наблюдать за ним», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.

Напомним, благодаря заброшенным шайбам Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 51 гола за карьеру в НХЛ. Овечкин также набрал 1536-е и 1537-е очки за карьеру в НХЛ и приблизился в списке бомбардиров всех времён к занимающему 13-е место Джо Торнтону (1539 очков в 1714 матчах). Таким образом, разрыв между игроками теперь составляет всего два очка.

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