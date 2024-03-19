«Он уже член Зала хоккейной славы». Строум — об игре Александра Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум прокомментировал дубль российского форварда «столичных» Александра Овечкина в ворота «Калгари Флэймз» (5:2).

«Это довольно впечатляюще. Овечкин — игрок мирового класса. Он уже член Зала хоккейной славы. О нём уже много чего было сказано, но Александр продолжает это делать, даже в свои 38 лет. Забавно быть частью этого, забавно наблюдать за ним», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.

Напомним, благодаря заброшенным шайбам Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 51 гола за карьеру в НХЛ. Овечкин также набрал 1536-е и 1537-е очки за карьеру в НХЛ и приблизился в списке бомбардиров всех времён к занимающему 13-е место Джо Торнтону (1539 очков в 1714 матчах). Таким образом, разрыв между игроками теперь составляет всего два очка.