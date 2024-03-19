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Форвард «Вашингтона» Лапьер — об Овечкине: он выглядит чертовски хорошо

Форвард «Вашингтона» Лапьер — об Овечкине: он выглядит чертовски хорошо
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22-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Хендрикс Лапьер высказался о дубле капитана «столичных» Александра Овечкина во встрече с «Калгари Флэймз» (5:2).

«Мы все болеем за него. Все очень счастливы, когда он забивает. Разумеется, все очень счастливы, когда и другие забивают, но мне кажется, что в Ови есть что-то особенное. И сегодня было два действительно важных гола. Мы просто очень рады за него и пытаемся помочь ему в этой погоне (за рекордом Уэйна Гретцки. — Прим. „Чемпионата“). Он выглядит чертовски хорошо», — приводит слова Лапьера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, благодаря заброшенным шайбам Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 51 гола за карьеру в НХЛ. Овечкин также набрал 1536-е и 1537-е очки за карьеру в НХЛ и приблизился в списке бомбардиров всех времён к занимающему 13-е место Джо Торнтону (1539 очков в 1714 матчах). Таким образом, разрыв между игроками теперь составляет всего два очка.

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