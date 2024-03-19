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СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
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Смогут ли «Спартак» и СКА сравнять счёт в своих сериях?

Смогут ли «Спартак» и СКА сравнять счёт в своих сериях?
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Сегодня, 19 марта, в Континентальной хоккейной лиге пройдут вторые встречи в сериях 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024.

Игровой день откроет матч в Магнитогорске, где местный «Металлург» примет на своей площадке «Спартак». Встреча начнётся в 17:00 мск. Напомним, в первой игре «Магнитка» была сильнее со счётом 4:0 и ведёт в серии — 1-0.

В Санкт-Петербурге СКА на своей площадке встретится с «Автомобилистом» при счёте в противостоянии 1-0 в пользу клуба из Екатеринбурга. Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Смогут ли „Спартак“ и СКА сравнять счёт в своих сериях?»

Напомним, следующие матчи в данных сериях будут сыграны 21, 23 и, при необходимости, 25, 27 и 29 марта.

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