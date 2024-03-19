КХЛ в сезоне-2023/2024 стала третьей по средней посещаемости лигой Европы

КХЛ, которая в нынешнем сезоне установила рекорд посещаемости домашних матчей регулярного чемпионата (6622 зрителя), стала лишь третьей лигой Европы по средней аудитории. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Лучшая посещаемость – в Немецкой хоккейной лиге (DEL): 7162 зрителя в среднем на одной игре, на 540 больше, чем в КХЛ. Также более семи тысяч зрителей в среднем ходили на матчи чемпионата Швейцарии (National League A) – 7130 человек. Отметим, что в DEL, как и в КХЛ, был установлен рекорд средней посещаемости сезона.

Фото: Metaratings.ru

Напомним, ранее стало известно, что посещаемость 21 клуба КХЛ из 22, которые выступали в прошлом сезоне, увеличилась за год. Единственная команда, чья аудитория упала – это «Ак Барс» (-367 зрителей). Однако это падение связано с тем, что последние четыре матча регулярки казанцы провели не на «Татнефть Арене», а во Дворце спорта, вмещающем 3,5 тысячи человек.