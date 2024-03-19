«Авангард» расторг контракт с главным тренером Михаилом Кравцом

Хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт по соглашению сторон с главным тренером Михаилом Кравцом, сообщает пресс-служба команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Звягин.

«Команда продолжает подготовку к третьей игре серии с „Локомотивом“ в плановом режиме: после восстановительной тренировки „Авангард“ отправится в Ярославль», — сказано в сообщении клуба.

Накануне омский клуб проиграл «Локомотиву» в серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 со счётом 0:7.

Напомним, в первом матче этой четвертьфинальной серии победитель определился только в овертайме. «Локомотив» выиграл ту встречу со счётом 2:1. После игры накануне счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославской команды. Третья встреча состоится в Ярославле завтра, 20 марта.