Новиков — о смерти Кольцова: несправедливо и неправильно, что такие ребята от нас уходят

Заслуженный тренер России Юрий Новиков выразил соболезнования в связи со смертью специалиста Константина Кольцова.

«Мы скорбим по Константину Кольцову. Помню, как мой товарищ и коллега Роман Хайретдинов привёз его из Беларуси и опекал. Костя жил у них дома. Они опекали его, верили в него. Он выступал и за «Крылья», и за «Спартак». Я хорошо знал Константина. Мы очень скорбим. Жалко, что ушёл человек в рассвете сил. Недавно была информация, что он мог возглавить команду из Беларуси. Это несправедливо и неправильно, что такие ребята от нас уходят», — сказал Новиков в беде с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В КХЛ Кольцов, выступавший на позиции крайнего нападающего, провёл 426 игр в составе «Салавата Юлаева», «Атланта», «Ак Барса» и минского «Динамо» и набрал 128 (49+79) очков. В составе уфимской команды он стал чемпионом России в 2008 и 2011 годах, а в 2011 году выиграл Кубок Гагарина.