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Бывший нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко оценил решение омского клуба отправить в отставку тренера Михаила Кравца

«Я в шоке, если честно». Экс-форвард «Авангарда» отреагировал на отставку Михаила Кравца
Михаил Кравец
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» и «Авангарда» Алексей Терещенко оценил решение омского клуба отправить в отставку главного тренера Михаила Кравца. Исполняющим обязанности главного тренера «ястребов» назначен Сергей Звягин.

«Михаила Кравца отправили в отставку? Я в шоке, если честно (смеётся). Может, так всколыхнуть команду хотят, но я в шоке. Не понимаю этого.

Тренер вратарей Сергей Звягин будет исполнять обязанности главного тренера? Да, думаю, это для того, чтобы всколыхнуть команду. Не думаю, что Сергей что-то может поменять за один день. Ну боже упаси, нет. Невозможно», — сказал Терещенко корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

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