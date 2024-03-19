ФХР выступила с соболезнованиями в связи со смертью Константина Кольцова

Федерация хоккея России выразила соболезнования в связи со смертью специалиста и экс-тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.

«На 42-м году жизни скончался Константин Кольцов – хоккеист и тренер, обладатель Кубка Гагарина — 2011. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким Константина Евгеньевича, а также всему белорусскому хоккейному сообществу», — сказано в сообщении ФХР.

В Континентальной хоккейной лиге Кольцов, выступавший на позиции крайнего нападающего, провёл 426 игр в составе «Салавата Юлаева», «Атланта», «Ак Барса» и минского «Динамо» и набрал 128 (49+79) очков. В составе уфимской команды он стал чемпионом России в 2008 и 2011 годах, а в 2011 году выиграл Кубок Гагарина.