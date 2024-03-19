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«Локомотив» — это один из фаворитов на кубок». Чемпион мира — о разгроме «Авангарда» 0:7

«Локомотив» — это один из фаворитов на кубок». Чемпион мира — о разгроме «Авангарда» 0:7
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» и «Авангарда» Алексей Терещенко оценил разгромное домашнее поражение омичей от «Локомотива» (0:7) во второй встрече серии Кубка Гагарина — 2024.

«Локомотив» разгромил «Авангард» со счётом 7:0? Я уже говорил и скажу ещё: «Локомотив» — это один из фаворитов на кубок. И по организации игры, и по отборам. Ребята молодые, уже набираются серьёзного опыта и дают результат, поэтому здорово», — сказал Терещенко корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Напомним, в первом матче этой четвертьфинальной серии победитель определился только в овертайме. «Локомотив» выиграл ту встречу со счётом 2:1. После игры накануне счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославской команды. Третья встреча состоится в Ярославле завтра, 20 марта.

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