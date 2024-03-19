«Авангард» снова уволил тренера в разгар плей-офф! Кравцу не простили унизительные 0:7

Кто-то хотел вернуться в 2011-й? Пожалуйста. «Авангард» снова уволил главного тренера в разгар плей-офф КХЛ. Менее чем через сутки после самого крупного поражения от «Локомотива» в истории клуба (0:7 во втором матче второго раунда) Михаил Кравец был выставлен на мороз. Накануне он разнёс всю команду (и себя в том числе) на пресс-конференции, выступив с эмоциональным спичем.

«Хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт по соглашению сторон с главным тренером Михаилом Кравцом. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Звягин.

Команда продолжает подготовку к третьей игре серии с «Локомотивом» в плановом режиме: после восстановительной тренировки «Авангард» отправится в Ярославль», — говорится в заявлении омского клуба.

Кравец возглавил клуб по ходу прошлого сезона, сменив на этом посту Дмитрия Рябыкина. Он привёл омичей к третьему месту на Востоке, а затем дошёл до финала конференции, проиграв в итоге «Ак Барсу» со счётом 1-4. Но летом «Авангард» не торопился подписывать новый контракт со специалистом и утвердил его лишь тогда, когда другие варианты отвалились. У Кравца, прежде не работавшего главным в топ-клубах, изначально было довольно шаткое положение. Нынешний сезон омичи начинали натужно, но осенью наставник смог удержаться и выправить положение, а дальше помогли и серьёзные усиления состава перед дедлайном. В итоге «Авангард» уверенно прошёл последние месяцы, до последнего претендовал на победу в конференции, однако финишировал вторым.

Первый раунд с «Ладой» «Авангард» прошёл легко, в пяти матчах, но на старте серии с более тяжеловесным соперником – «Локомотивом» — все сильные стороны команды испарились. Не забивает лучший снайпер лиги Рид Буше, не раздаёт передачи Владимир Ткачёв, а ярославцы громят соперника по всем фронтам на их же территории.

Такие сенсационные фортели «Авангард» выкидывал уже не раз – проводил тренерские рокировки и накануне плей-офф, и прямо по ходу кубковых заруб. Совпадение или нет, но всякий раз эти истории были связаны с Игорем Никитиным.

Первый случай – сезон-2009/2010, «Авангард» тогда закончил регулярку пятью поражениями подряд, и к старту плей-офф был выписан Раймо Сумманен, а Никитин понижен до помощника. Финский специалист совершить чудо не смог – омичи всухую проиграли в первом раунде «Нефтехимику». Генменеджер «ястребов» Анатолий Бардин тогда говорил, что клуб не рассчитывал спасти этот сезон и провёл рокировку с прицелом на следующий год, чтобы Сумманен заранее мог познакомиться с командой и игроками, с которыми ему предстоит работать.

На следующий год история повторилась с той лишь разницей, что Сумманен продержался до середины плей-офф. «Авангард» выиграл 42 матча из 54 в регулярке и с отрывом занял первое место, но уже в первом раунде с «Нефтехимиком» начал испытывать проблемы и закрыл серию лишь в семи матчах. Серию с «Магниткой» омичи начали с двух поражений, потом выдали три победы подряд, но упустили шестой матч, пропустив решающую шайбу на последней минуте. На седьмой матч команду вывел Никитин – за Сумманеном просто не прислали машину, сообщив об отставке по телефону. Тогда рассказывали, что горячий финн пытался драться в раздевалке с Яромиром Ягром, срывать с Курьянова ассистентскую нашивку и вообще чуть ли не слетел с катушек. Официальным объяснением отставки стала «болезнь» Сумманена. Омску эта перестановка не помогла, седьмой матч они проиграли со счётом 0:2.

Ну и в этом году Игорь Никитин приложил руку к судорожным перестановкам в тренерском штабе «Авангарда» уже в качестве главного тренера «Локомотива». Унизительные 0:7 Кравцу в Омске не простили, но сможет ли это сейчас подтолкнуть «Авангард» к подвигу? Сергей Звягин, дважды выигрывавший Кубок Гагарина в качестве тренера вратарей (в «Магнитке»-2016 и «Авангарде»-2021), никогда главным не работал, а ситуацию в серии с «Локомотивом» можно назвать критической.

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.