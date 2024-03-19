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«Начали переговоры по продлению». Агент Семёнова — о будущем игрока в «Ак Барсе»

«Начали переговоры по продлению». Агент Семёнова — о будущем игрока в «Ак Барсе»
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Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего «Ак Барса» Кирилла Семёнова, рассказал о будущем игрока в казанском клубе.

«У Кирилла Семёнова заканчивается контракт с клубом, он неограниченно свободный агент. Мы начали переговоры с «Ак Барсом» по продлению соглашения», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

29-летний форвард в нынешней регулярке и плей-офф провёл 73 встречи, в которых забросил 13 шайб и отдал 28 результативных передач, набрав в общей сложности 41 очко с показателем полезности «+19». Контракт нападающего с «Ак Барсом» рассчитан до 30 апреля 2024 года. Напомним, казанский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина — 2024, уступив «Автомобилисту» со счётом 1-4 в серии.

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