Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Шипачёва и Войнова рассказал о дальнейшей судьбе хоккеистов «Ак Барса»

Агент Шипачёва и Войнова рассказал о дальнейшей судьбе хоккеистов «Ак Барса»
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы защитника «Ак Барса» Вячеслава Войнова и нападающего казанского клуба Вадима Шипачёва, рассказал о дальнейшей судьбе хоккеистов казанского клуба.

«У Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова действующие контракты с «Ак Барсом». Никаких переговоров об обмене в другие клубы или расторжении действующих соглашений мы не ведём», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, у хоккеистов действующие контракты с «Ак Барсом» до 30 апреля 2025 года. 34-летний Войнов в нынешнем сезоне сыграл 45 матчей, включая плей-офф, где набрал 14 (1+13) очков с показателем полезности «+2». 37-летний Шипачёв в регулярке и Кубке Гагарина провёл 67 встреч, где записал на свой счёт 46 (14+32) результативных баллов.

Материалы по теме
Экс-игрок СКА: Радулов уже старый, ему пора заканчивать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android