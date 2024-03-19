Агент Шипачёва и Войнова рассказал о дальнейшей судьбе хоккеистов «Ак Барса»

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы защитника «Ак Барса» Вячеслава Войнова и нападающего казанского клуба Вадима Шипачёва, рассказал о дальнейшей судьбе хоккеистов казанского клуба.

«У Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова действующие контракты с «Ак Барсом». Никаких переговоров об обмене в другие клубы или расторжении действующих соглашений мы не ведём», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, у хоккеистов действующие контракты с «Ак Барсом» до 30 апреля 2025 года. 34-летний Войнов в нынешнем сезоне сыграл 45 матчей, включая плей-офф, где набрал 14 (1+13) очков с показателем полезности «+2». 37-летний Шипачёв в регулярке и Кубке Гагарина провёл 67 встреч, где записал на свой счёт 46 (14+32) результативных баллов.