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«Ак Барс» выразил соболезнования в связи со смертью Константина Кольцова

«Ак Барс» выразил соболезнования в связи со смертью Константина Кольцова
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Казанский «Ак Барс» выразил соболезнования в связи со смертью специалиста и экс-тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.

Ранее сообщалось, что Кольцов не будет продлевать соглашение с уфимской командой и планирует продолжить работу в другой организации. Напомним, Кольцов вошёл в тренерский штаб «Салавата Юлаева» в 2022 году.

В Континентальной хоккейной лиге Кольцов, выступавший на позиции крайнего нападающего, провёл 426 игр в составе «Салавата Юлаева», «Атланта», «Ак Барса» и минского «Динамо» и набрал 128 (49+79) очков. В составе уфимской команды он стал чемпионом России в 2008 и 2011 годах, а в 2011 году выиграл Кубок Гагарина.

Ранее в связи со смертью Кольцова высказался главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

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