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Главный тренер «Салавата» отреагировал на гибель своего помощника Константина Кольцова

Главный тренер «Салавата» отреагировал на гибель своего помощника Константина Кольцова
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался по поводу смерти специалиста Константина Кольцова, который являлся его помощником в уфимском клубе.

«Это большая утрата, Константин был очень хорошим человеком и коллегой, могу сказать о нём только лучшие слова. Приношу соболезнования всем родным и близким Константина. Мы два года вместе работали в тренерском штабе в Уфе, вместе выступали в составе «Салавата Юлаева», я играл против Кости в НХЛ», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В КХЛ Кольцов, выступавший на позиции крайнего нападающего, провёл 426 игр в составе «Салавата Юлаева», «Атланта», «Ак Барса» и минского «Динамо» и набрал 128 (49+79) очков. В составе уфимской команды он стал чемпионом России в 2008 и 2011 годах, а в 2011 году выиграл Кубок Гагарина.

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