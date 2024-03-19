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«Решение было принято на эмоциях». Двукратный обладатель Кубка Гагарина об отставке Кравца

«Решение было принято на эмоциях». Двукратный обладатель Кубка Гагарина об отставке Кравца
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил решение «Авангарда» уволить главного тренера клуба Михаила Кравца. Исполняющим обязанности главного тренера «ястребов» назначен Сергей Звягин.

«Неожиданная новость! Я считаю, что это решение было принято на эмоциях. Судя по всему, руководство «Авангарда» потеряло надежду, что именно Михаил Кравец сможет эту серию вытащить и принести какую-то пользу команде. Но опять же если это так, то вряд ли Сергей Звягин сейчас сможет что-то изменить или предложить что-то такое особенное, что позволит вытащить эту серию с 0-2.

Понятно, что результат никого не устраивал. Я считаю, что именно по ходу серии можно было внести ещё какие-то коррективы, но пойти за замену главного тренера, по моему мнению — это очень радикальное решение», — заявил Коньков в интервью Metaratings.ru.

Накануне омский клуб проиграл «Локомотиву» в серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 со счётом 0:7. Напомним, в первом матче этой четвертьфинальной серии победитель определился только в овертайме. «Локомотив» выиграл ту встречу со счётом 2:1. После игры накануне счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославской команды. Третья встреча состоится в Ярославле завтра, 20 марта.

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