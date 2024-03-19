«Решение было принято на эмоциях». Двукратный обладатель Кубка Гагарина об отставке Кравца

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил решение «Авангарда» уволить главного тренера клуба Михаила Кравца. Исполняющим обязанности главного тренера «ястребов» назначен Сергей Звягин.

«Неожиданная новость! Я считаю, что это решение было принято на эмоциях. Судя по всему, руководство «Авангарда» потеряло надежду, что именно Михаил Кравец сможет эту серию вытащить и принести какую-то пользу команде. Но опять же если это так, то вряд ли Сергей Звягин сейчас сможет что-то изменить или предложить что-то такое особенное, что позволит вытащить эту серию с 0-2.

Понятно, что результат никого не устраивал. Я считаю, что именно по ходу серии можно было внести ещё какие-то коррективы, но пойти за замену главного тренера, по моему мнению — это очень радикальное решение», — заявил Коньков в интервью Metaratings.ru.

Накануне омский клуб проиграл «Локомотиву» в серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 со счётом 0:7. Напомним, в первом матче этой четвертьфинальной серии победитель определился только в овертайме. «Локомотив» выиграл ту встречу со счётом 2:1. После игры накануне счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославской команды. Третья встреча состоится в Ярославле завтра, 20 марта.