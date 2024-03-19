Кравец — о защитниках «Авангарда»: должно быть шесть таких, кто играет как Шарипзянов

Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался об игре защитников омского клуба.

«В этом сезоне «Авангард» показывал классную игру, были крутые хоккеисты? А что вы имеете в виду под крутыми хоккеистами? В каждой команде есть крутые игроки. Разве в «Салавате Юлаеве» нет тройки, которая играет очень прилично? Крутые игроки — это вы имеете в виду Ткачёв, Буше и Спунер?

«Авангард» хорошо усилился в дедлайн Жафяровым, Прохоркиным, Юрчо, в команде есть, конечно, классные защитники, например, Дамир Шарипзянов? Здесь я полностью согласен по поводу этих игроков и с тем, что эти игроки достойные. Но в защите ведь играет не один Дамир Шарипзянов. А должно быть шесть защитников, которые играют как Дамир Шарипзянов. И то же самое и в нападении. И до прихода и Юрчо, и Прохоркина мы тоже шли на втором месте. Эти ребята, конечно, усилили команду», — сказал Кравец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.