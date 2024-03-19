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Михаил Кравец рассказал, при каких условиях «Авангард» сможет пройти «Локомотив»

Михаил Кравец рассказал, при каких условиях «Авангард» сможет пройти «Локомотив»
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Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, при каких условиях омский клуб сможет пройти «Локомотив» в серии второго раунда плей-офф КХЛ.

«Каковы сейчас шансы «Авангарда» пройти такой «Локомотив»? Да шансы всегда есть! Есть хорошие шансы, я ещё раз говорю. Если будет ловить вратарь, если ребята будут выполнять свою работу на 200%, то «Авангард» пройдёт и Ярославль», — сказал Кравец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Накануне омский клуб проиграл «Локомотиву» в серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 со счётом 0:7. Напомним, в первом матче этой четвертьфинальной серии победитель определился только в овертайме. «Локомотив» выиграл ту встречу со счётом 2:1. После игры накануне счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославской команды. Третья встреча состоится в Ярославле завтра, 20 марта.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Кравцом читайте на «Чемпионате»:
«Мы ничего не провалили». Интервью с Кравцом после увольнения из «Авангарда»
Эксклюзив
«Мы ничего не провалили». Интервью с Кравцом после увольнения из «Авангарда»
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