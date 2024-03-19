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«Думаю, что это ошибка». Крикунов прокомментировал отставку Кравца

«Думаю, что это ошибка». Крикунов прокомментировал отставку Кравца
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил решение «Авангарда» отправить в отставку наставника омичей Михаила Кравца. Исполняющим обязанности главного тренера «ястребов» назначен Сергей Звягин.

«Я думаю, что это ошибка. Хотя бы потому, что надо доиграть было плей-офф. Это, по-моему, впервые за то время, пока я работаю в хоккее, когда уволили тренера, не доиграв плей-офф. Это ни в коем случае не поможет команде», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Отметим, что в истории омского клуба это уже третий случай, когда команда меняет главного тренера по ходу плей-офф.

Накануне омский клуб проиграл «Локомотиву» в серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 со счётом 0:7. Напомним, в первом матче этой четвертьфинальной серии победитель определился только в овертайме. «Локомотив» выиграл ту встречу со счётом 2:1. После игры накануне счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославской команды. Третья встреча состоится в Ярославле завтра, 20 марта.

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