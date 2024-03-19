«Авангард» в третий раз в истории КХЛ поменял тренера в плей-офф

Сегодня, 19 марта, хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт по соглашению сторон с главным тренером Михаилом Кравцом. Накануне омский клуб проиграл «Локомотиву» в серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 со счётом 0:7. Исполняющим обязанности главного тренера «ястребов» назначен Сергей Звягин.

В истории омского клуба это уже третий случай, когда команда меняет главного тренера по ходу плей-офф.

В сезоне-2009/2010 после последнего матча регулярки с минским «Динамо» в отставку был отправлен Игорь Никитин. В плей-офф командой руководил Раймо Сумманен. С ним «Авангард» всухую проиграл серию с нижнекамским «Нефтехимиком» (0-3).

Следующий случай произошёл через год. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2011 перед седьмым матчем второго раунда с «Металлургом» Сумманена сменил всё тот же Игорь Никитин в статусе исполняющего обязанности. Решающий матч «ястребы» проиграли со счётом 0:2 и уступили в серии 3-4.