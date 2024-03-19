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«Адмирал» продлил контракт с 33-летним казахстанским защитником

«Адмирал» продлил контракт с 33-летним казахстанским защитником
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Защитник Леонид Метальников продолжит выступать за «Адмирал», сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Приморская команда продлила соглашение с хоккеистом ещё на год. В нынешнем сезоне игрок обороны сыграл 63 матча, в которых забросил пять шайб и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков с показателем полезности «+5» и 16 минутами штрафа.

«Продление контракта с Леонидом Метальниковым было одной из первостепенных задач нашего клуба. Леонид является одним из лидеров команды как на льду, так и в коллективе», — заявил спортивный директор «Адмирала» Павел Житков.

Сообщается, что новый сезон станет для Метальникова четвёртым в составе «моряков».

Напомним, «Адмирал» в завершившейся регулярке набрал 54 очка после 68 матчей и занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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