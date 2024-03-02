«Были хорошие игры — а были просто атас». Чемпион мира — о сезоне «Адмирала»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко высказался об игре «Адмирала» в регулярном сезоне-2023/2024.

«Адмирал» по подбору игроков — при всём уважении к ребятам — немножко другой уровень. Но многое, я считаю, зависит от тренера. Наставники тоже должны подстраиваться под тех, кто у них есть. Да, Тамбиев подстраивался, были хорошие игры — а были просто атас, просто провальные. С чем это связано? Наверное, с уровнем ребят, с недостатком опыта», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Адмирал», набрав 54 очка после 68 матчей, занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.