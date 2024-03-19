«Может, конфликты или хотят спасти ситуацию». Рябыкин — об отставке Кравца из «Авангарда»

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин оценил решение уволить наставника омского клуба Михаила Кравца. Исполняющим обязанности главного тренера «ястребов» назначен Сергей Звягин.

«Удивился такому решению. Я думаю, что в «Авангарде» так хотят встряхнуть игру. Может, какие-то конфликты, но для этого нужно находиться внутри клуба, лично я не понимаю таких вещей. Возможно, омичи таким образом пытаются выйти из ситуации при 0-2 в серии. Такое уже в нашем хоккее стучалось, в том числе в Омске», — сказал Рябыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Накануне омский клуб проиграл «Локомотиву» в серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 со счётом 0:7. Напомним, в первом матче этой четвертьфинальной серии победитель определился только в овертайме. «Локомотив» выиграл ту встречу со счётом 2:1. После игры накануне счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославской команды. Третья встреча состоится в Ярославле завтра, 20 марта.