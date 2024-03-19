Рябыкин рассказал, рассмотрит ли он вариант с возможным возвращением в «Авангард»

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин ответил на вопрос, рассмотрит ли он вариант с возможным возвращением в омский клуб.

«Конечно, рассмотрю вариант с возвращением в «Авангард», если меня позовут, всё-таки это родной для меня клуб. Тренерская жизнь такова: сегодня ты здесь, а завтра в другом месте. Кто хочет работать тренером, тот должен быть готов ко всему этому», — сказал Рябыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, сегодня, 19 марта, «Авангард» отправил главного тренера Михаила Кравца в отставку. Накануне омский клуб проиграл «Локомотиву» в серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 со счётом 0:7. В первом матче этой четвертьфинальной серии победитель определился только в овертайме. «Локомотив» выиграл ту встречу со счётом 2:1. После игры накануне счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославской команды. Третья встреча состоится в Ярославле завтра, 20 марта.