Кожевников: до отставки Кравца «Авангард» был для меня одним из фаворитов Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отставку главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца.

В «Авангарде» всё это давно началось, просто никто не обращал внимания. Чтобы быть тренером в такой команде, как нынешний «Авангард», нужно быть жёстким, а Кравец всё-таки достаточно мягкий.

Мне видится, что в омской команде много проблем как в руководстве, так и с агентами, что-то они там мутят. Много странного сейчас происходит внутри «Авангарда». По сезону было видно, что что-то не в порядке в команде. Идут какие-то игры между собой, омичам нужно играть в плей-офф, а они между собой чего-то поделить не могут.

До всех этих событий «Авангард» был для меня одним из фаворитов Кубка Гагарина», — сказал Кожевников в интервью Legalbet.

Накануне омский клуб проиграл «Локомотиву» в серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 со счётом 0:7. Напомним, в первом матче этой четвертьфинальной серии победитель определился только в овертайме. «Локомотив» выиграл ту встречу со счётом 2:1. После игры накануне счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославской команды. Третья встреча состоится в Ярославле завтра, 20 марта.