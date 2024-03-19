В «Питтсбурге» выразили соболезнования в связи с гибелью Константина Кольцова

Пресс-служба «Питтсбурга» выразила соболезнования в связи с гибелью Константина Кольцова. Белорусский нападающий выступал за «Пингвинз» с 2003 по 2006 год и был задрафтован этим клубом НХЛ в первом раунде драфта в 1999 году.

«Пингвинз» выражают свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям бывшего нападающего клуба Константина Кольцова. Уроженец Беларуси был выбран «Питтсбургом» в первом раунде драфта в 1999 году и выступал за команду с 2003 по 2006 год, сыграв 144 матча в НХЛ. Константин был товарищем по команде Сидни Кросби и Марио Лемье в сезоне-2005/2006», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Фото: ХК «Питтсбург»

В НХЛ Кольцов провёл 144 матча, в которых забросил 12 шайб и отдал 26 результативных передач.